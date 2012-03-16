Кожемякин наступил на мозоль Лавриновичу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил первому заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ связаться с руководством пенитенциарной службы, с Генеральным прокурором Украины и выяснить все обстоятельства, почему народных депутатов Украины не допускают сегодня на территорию Качановской колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента.

Перед этим лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН на заседании парламента заявил, что сегодня 30 журналистов допустили в колонию, но в то же время не пускают народных депутатов Украины, которые там есть, а это нарушение закона Украины о статусе народного депутата Украины.

По его словам, если ситуация не будет выяснена и депутатов не допустят в колонию, то фракция «будет реагировать адекватно».

В ответ министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что министерство не «осуществляет оперативное руководство пенитенциарной службы».

При этом он объяснил, что «есть правила входа в специальные учреждения», в том числе для народных депутатов Украины.

По его словам, народные депутаты - это не те лица, «которые может зайти в какое-либо помещение в государстве, даже если они имеют отдельный режим посещения».

В ответ А.КОЖЕМЯКИН отметил: «Жаль, что господин министр, наверно, после вчерашнего поражения (по-видимому, речь идет о том, что вчера на должность Омбудсмана не была поддержана кандидатура Валерии ЛУТКОВСКОЙ, которую считают креатурой А.ЛАВРИНОВИЧА – УНИАН) немного не может отойти. Но он не знает законодательства, что народный депутат Украины имеет право присутствовать даже на территории исправительных колоний. Поэтому, Александр Владимирович (обратился он к А.ЛАВРИНОВИЧУ), не нужно здесь лгать и говорить неправду», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что звонил Генпрокурору Украины Виктору ПШОНКЕ по поводу ситуации, но «он не отвечает – скрывается». По его словам, также «скрывается прокурор Харьковской области».

Председатель ВР В.ЛИТВИН поручил А.МАРТЫНЮКУ связаться с Генпрокурором и руководителем пенитенциарной службы по поводу этой ситуации, «выяснить все обстоятельства и проинформировать ВР».

Через несколько минут А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил о том, что якобы трех народных депутатов Украины все-таки допустили на территорию Качановской колонии.

В то же время А.КОЖЕМЯКИН утверждает, что это не отвечает действительности, и никто из народных депутатов не допущен в колонию.