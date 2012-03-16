Ющенко напоминает о бандюках, которые пришли с чемоданами денег и купили округа

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает "преступной" предложенную властью и оппозицией избирательную систему.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью газете "Україна молода" (№ 40 от 16-17 марта 2012 года).

"Нынешняя избирательная модель, принятая властью и оппозицией, наиболее преступная, которая когда-либо была в Украине. Она приносит все худшее, что было в разных моделях выборов ранее. И это дает возможность невиданного манипулирования выборами или их результатами", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Экс-Президент напомнил, что первые выборы после обретения независимости проходили по мажоритарной системе. "У меня в памяти отложилось 7–8 фамилий "бандюков", которые пришли в политику с чемоданами денег, "купили" округ, еще больше через парламент тенизировали (а то и криминализировали) экономику, в конечном итоге, и саму политику", - сказал он.

"Пропорциональная модель в условиях Украины тоже оказалась неудачной, потому что она сильно криминализировала парламент через закрытые списки. Когда лицом блока является первая пятерка, а избиратель не знает, кого он избирает, идет манипулирование общественным мнением. Место в списке можно купить, даже если у тебя две-три судимости, ты украинофоб, не исповедуешь государственные ценности", - считает экс-Президент.

По его мнению, новая система оставляет проблему "покупки" округов, миграции "тушек" после выборов. "Дежавю, да и только. Более управляемой мажоритарной формулы, чем та, что предложена сейчас, не существует. И власть владеет фильтром - начиная с того, как кого-то не допустить на выборы, и заканчивая тем, как это было с "Нашей Украиной" в 2002 году (напомню, после того как депутатам выдали мандаты, кого-то позвали в прокуратуру, кого-то на Банковую, кого-то на Грушевского, чтобы промыть мозги и вынудить депутата присоединиться к провластной силе). Так формировалось парламентское большинство и тогда, когда спикером был МОРОЗ, а премьером — ЯНУКОВИЧ. И именно это в 2007 году побудило меня к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Мы не изменили обстоятельства, которые формировали риски еще пять лет тому назад, напротив, они усилились. Мы приходим с теми же закрытыми списками, с той же политической коррупцией людей, которые далекие от украинских ценностей. Власть думает, что такой пропорциональной системой лучше руководить, и она правильно думает. С точки зрения ее мотивов - все правильно, а вот общество в этой ситуаций проигрывает", - убежден он.