Литвин: Бойко в Киеве проводит переговоры с Эттингером

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО проводит в Киеве переговоры с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гунтером ЭТТИНГЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа правительства на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он также отметил, что ожидается, что после встречи Ю.БОЙКО примет участие в Часе правительства.