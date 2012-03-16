Литвин: Бойко в Киеве проводит переговоры с Эттингером
11:06, 16 марта 2012Политика
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Ожидается, что после встречи министр примет участие в Часе правительства
Юрий Бойко
Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО проводит в Киеве переговоры с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гунтером ЭТТИНГЕРОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа правительства на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Он также отметил, что ожидается, что после встречи Ю.БОЙКО примет участие в Часе правительства.
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