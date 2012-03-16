Ющенко предупреждает Арбузова, что всех собак повесят на него

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ понимает все риски "легкомысленной монетарной политики" в процессе реализации социальных инициатив.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью газете "Україна молода" (№ 40 от 16-17 марта 2012 года).

"После моего общения с главой Нацбанка где-то полтора месяца тому назад я вышел с убеждением, что он понимает все риски и вызовы. Если НБУ пойдет дорогой легкомысленной монетарной политики и покорно будет поддерживать бюджетный курс через станок, то через два месяца всех собак навесят именно на НБУ и его руководство", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, прогрессивное развитие страны возможно лишь при условии справедливой социальной политики и стабильной финансовой системы. "Это слова не мои, а Маргарет ТЭТЧЕР. Поэтому мой ответ: если Нацбанк будет руководствоваться твердой позицией, у меня сомнений в непоколебимости гривни не возникает. Если правительство приняло решение о социальных инициативах – пожалуйста, выплачивайте, но дорогу на Институтскую, в НБУ, протаптывать не нужно! И тогда можно сказать, что у нас вне угрозы стабильность цен и денег или по факту это означает, что реально не уменьшаются ни стипендии, ни зарплаты, ни пенсии", - объяснил экс-Президент.

"Если включат станок, я буду первый говорить, что это позор, потому что такой дорогой ценой в 1996 году нам далась монетарная реформа и стабильность национальных денег! И через 16 лет подкосить стабилизирующий фактор экономического развития, каковым являются национальные деньги — это непоправимая и профессиональная, и политическая ошибка", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Экс-Президент считает тревожным тот факт, что для реализации социальных инициатив нет соответствующих ресурсов. "Такие социальные маяки нужно закладывать в государственную политику. Но когда под них не заложен соответствующий ресурс, то это уже тревожно. По последним сообщениям с Банковой, реализация этих инициатив будет стоить 16 млрд. грн. В то же время Пенсионный фонд имеет дефицит 58 млрд. грн. На фоне такого дефицита порождать новый дефицит в 16 млрд., не давая ответа, откуда будет покрыт этот дефицит — это уже задевает и вопрос стабильности валюты, и достаточности золотовалютных резервов, и стабильности цен, а главное - человеческого доверия", - убежден он.

"Если все пойдет по формуле: дав гражданам по 100 гривен, мы отберем через инфляцию 200 гривен - тогда возникает вопрос: для чего такая политика? Все эти инициативы понятны политически (кто перед выборами не обещает?), актуальны (кто не хочет в действительности помочь обездоленному человеку?), но если за этим не стоит реальный ресурс - это популизм", - считает В.ЮЩЕНКО.