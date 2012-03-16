Бригинец видит, что в Киеве идет война на уничтожение

Еще одна творческая мастерская Национального Союза художников Украины может оказаться на улице, поскольку Подольская администрация отказывает Союзу в продлении аренды помещения по ул. Набережно-Луговая, 3.

С просьбой помочь сохранить право аренды указанного помещения обратились члены Союза художников к председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру БРИГИНЦУ, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя профильной комиссии Киевсовета.

«Кажется, что киевские власти открыли настоящую охоту на художников. Если охотники любят развешивать у себя кожу и черепа убитых животных, то киевские власти коллекционируют отобранные у художников мастерские. Очередная охота начата на мастерскую по ул. Набережно-Луговая, 3», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день в Киеве постоянно пытаются выселить художников: на Андреевском спуске, 18, в Киево-Печерской Лавре, по ул. Городецкого, 10 и т. п.

«В Киеве идет война на уничтожение: каждый месяц, каждую неделю мы слышим новый сигнал SOS от художников и сегодня этот вопрос стоит ребром: кто кого? Если власти не остановятся, то от художественных мастерских точно ничего не останется», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Помещение по ул. Набережно-Луговая, 3 площадью 36,5 кв. м под творческую мастерскую Национальный Союз художников Украины арендует с 2004 года.