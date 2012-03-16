Бригинец видит, что в Киеве идет война на уничтожение
Еще одна творческая мастерская Национального Союза художников Украины может оказаться на улице
Еще одна творческая мастерская Национального Союза художников Украины может оказаться на улице, поскольку Подольская администрация отказывает Союзу в продлении аренды помещения по ул. Набережно-Луговая, 3.
С просьбой помочь сохранить право аренды указанного помещения обратились члены Союза художников к председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру БРИГИНЦУ, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя профильной комиссии Киевсовета.
«Кажется, что киевские власти открыли настоящую охоту на художников. Если охотники любят развешивать у себя кожу и черепа убитых животных, то киевские власти коллекционируют отобранные у художников мастерские. Очередная охота начата на мастерскую по ул. Набережно-Луговая, 3», - сказал А.БРИГИНЕЦ.
Депутат напомнил, что на сегодняшний день в Киеве постоянно пытаются выселить художников: на Андреевском спуске, 18, в Киево-Печерской Лавре, по ул. Городецкого, 10 и т. п.
«В Киеве идет война на уничтожение: каждый месяц, каждую неделю мы слышим новый сигнал SOS от художников и сегодня этот вопрос стоит ребром: кто кого? Если власти не остановятся, то от художественных мастерских точно ничего не останется», - убежден А.БРИГИНЕЦ.
Помещение по ул. Набережно-Луговая, 3 площадью 36,5 кв. м под творческую мастерскую Национальный Союз художников Украины арендует с 2004 года.