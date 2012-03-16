Мороз проиграл суд Тягнибоку

Шевченковский районный суд г. Киева признал недостоверной и порочащей деловую репутацию лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА информацию, размещенную на сайте «Gazeta.ua» в статье «Тягнибок за деньги «регионалов» не слезает с телеэкранов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

«Суд обязал председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА признать факт распространения им недостоверной информации, порочащую деловую репутацию лидера Всеукраинского объединения «Свобода». Также суд обязал напечатать на официальном сайте «Gazeta.ua» опровержение с указанием, что вышеуказанная информация не отвечает действительности и является недостоверной. Соответствующее опровержение было размещено на сайте Gazeta.ua 15 марта 2012 года», - говорится в сообщении ВО «Свобода».