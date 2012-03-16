Ефремов: налог на роскошь поможет строить справедливое общество

Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что введение налога на роскошь поможет построить в Украине справедливое общество.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в четверг, 15 марта, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Фракция Партии регионов поддерживает инициативу Президента относительно введения налога на роскошь. Не может быть такого, чтобы в нашей стране доходы богатых и бедных отличались в 35 раз. В Европе, между прочим, соответствующий показатель в пять раз меньше», - отметил парламентарий.

По словам А.ЕФРЕМОВА, на сегодняшний день разработка проекта закона о введении налога на богатство продолжается. А вот перечень предметов роскоши, которые подвергнутся налогообложению, станет известным уже после того, как появится сам законопроект. «Единственное, что меня беспокоит, - это то, чтобы мы не снизили планку налогообложения до уровня среднего класса. Есть люди, которые только начинают нормально жить. Главное, чтобы граждан, которые «становятся на ноги», дополнительно не нагрузить финансово», - добавил политик.

«В свое время фракция Партии регионов была одним из инициаторов упразднения льгот для народных депутатов. Сейчас мы вышли с инициативой отмены депутатской неприкосновенности. Мы убеждены в том, что депутаты Верховой Рады должны быть в таком же положении в обществе, как и все остальные граждане», - резюмировал А.ЕФРЕМОВ.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНКОВИЧ 13 марта, во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего», сообщил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об определении базы исчисления налога на недвижимое имущество. Также он рассказал о том, что планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

Однако, в Европейской Бизнес Ассоциации считают, что введение в Украине налога на богатство без предварительной подготовительной работы будет иметь скорее негативные последствия.

«Повышение уровня налогообложения доходов работающих граждан в виде заработной платы в контексте внедрения налогообложения так называемого богатства или роскоши лишь углубит социальное неравенство, увеличит напряжение в обществе, будет сдерживать формирование среднего класса, т.е. в целом, может быть контрпродуктивным», - говорится в сообщении ЕБА.

В Ассоциации отмечают, что в нынешних условиях, т.е. при очевидном несовершенстве налоговой системы в Украине, высоком уровне тенизации экономики, целесообразность увеличения ставок налога с доходов физических лиц для украинцев, которые получают высокую заработную плату, сомнительна.