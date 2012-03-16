Томенко: в Киев возвращены времена коммунистической показухи

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что Киев становится столицей исключительно для богатых и власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что за последний год была развернута массовая информационно-пропагандистская кампания о том, что наконец в Киеве появилась новая эффективная команда хозяйственников от Партии регионов. «Не анализируем методы, которыми ведется эта кампания, поскольку значительное количество ее рупоров финансируется за деньги киевлян из местного бюджета в то время, когда не решаются многие социальные проблемы. Но проблема в другом – последние события показали результаты этой деятельности: фактически весь ресурс бюджета сконцентрирован на то, чтобы обеспечивать комфортную жизнь Киева богатых и Киева высокопоставленных должностных лиц», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что киевские чиновники делают все для создания комфорта для Президента, правительственных чиновников и их команды. «С точки зрения ремонта дорог или обеспечения инфраструктуры возвращены «лучшие» времена коммунистической показухи», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что «в канун «исторического посещения» президентами Украины и Туркменистана цирка весь ресурс власти был сконцентрирован на уборке территории вокруг, окрашивании, сносе малых архитектурных форм и т. п».

«Я уже не говорю о постоянном перекрытии дорог для проезда кортежей высокопоставленных чиновников, от которого страдают киевляне, простаивая в километровых пробках», - сказал он.

Среди других приоритетов власти Н.ТОМЕНКО назвал организацию показательных шоу. Он добавил, что «киевлян уже неделю «радуют» информацией, что власть организует самый масштабный и самый дорогой День Киева с самым большим в истории фейерверком».

«В это же время Киев для простых граждан становится опасным для жизни и некомфортным. Беспрецедентная авария в метро (пожар 14 марта на станции «Осокорки» - УНИАН), постоянные ЧП районного масштаба, о которых пишут средства массовой информации, свидетельствуют о том, что в городе отсутствует системная управленческая работа для обеспечения нормального проживания среднестатистического киевлянина», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Беспрецедентным случаем назвал Н.ТОМЕНКО то, что при жестком давлении на бизнес и предпринимателей в Киеве власть не смогла своевременно выплатить зарплаты учителям за февраль, и только после критики оппозиции зарплату, которую должны были бы выплатить еще до 8 марта, начали выплачивать 12, 13 марта.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что «надожно наконец остановить такую стратегию развития Киева, в основе которой лежат шоу, показуха и обеспечение комфортной жизни богатых и высокопоставленных должностных лиц, и начать работать в интересах всех киевлян».

«Если эта стратегия не изменится, то Киев может превратиться в город чрезвычайного положения, а не комфортного проживания граждан», - добавил он.