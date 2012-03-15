Тюремщики обнародовали акт отказа Тимошенко от осмотра (документ)

Государственная пенитенциарная служба Украина на своем сайте обнародовала Акт отказа бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от врачебного осмотра специалистами медчасти колонии.

Текст документа размещен на официальном сайте пенитенциарной службы.

В документе отмечается, что во время посещения Ю.ТИМОШЕНКО «в жилом помещении учреждения начальником медицинской части» врачом-терапевтом и дежурным врачом было «предложено проведение врачебного осмотра, измерение температуры тела, артериального давления, от которого Тимошенко Ю.В. отказалась». Также отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО «в устной форме была ознакомлена с результатами проведенной встречи с немецкими врачами - членами международной медицинской комиссии от 07.03.2012 г.». «Объективно состояние относительно удовлетворительное: сознание ясное, контакт продуктивен, по комнате перемещается с помощью ходунков, постепенно расширяя двигательный режим», - говорится в обнародованном документе.

Как сообщал УНИАН, ГПтСу заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на стационарном лечении за границей, а именно: в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин).

Позже и.о. председателя Государственной пенитенциарной службы Сергей СИДОРЕНКО не исключил проведения дополнительных консультаций относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО в связи с ее требованием лечиться в Германии. В то же время он отметил, что проводить лечение Ю.ТИМОШЕНКО возможно на первой стадии в Качановской колонии, а затем в лечебных заведениях Харькова.

В свою очередь, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО назвал провокацией заявление Государственной пенитенциарной службы о требовании экс-премьера лечиться в Германии.

«Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия ТИМОШЕНКО якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация», - сказал С.ВЛАСЕНКО. По его словам, в заключении немецких врачей по результатам медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО речь идет о том, что экс-премьер нуждается в лечении в стационаре специализированной клиники.