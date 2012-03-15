Нардепов призывали проголосовать за Омбудсмана «красиво»

Голосование в Верховной Раде за избрание Уполномоченного ВР по правам человека состоится с 13.45 до 14.45.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Счетной комиссии ВР Николай ШЕРШУН.

По его словам, комиссия утвердила форму бюллетеня. Он будет салатного цвета и в него будут внесены две кандидатуры - Евгения ЗАХАРОВА и Валерии ЛУТКОВСКОЙ.

Н.ШЕРШУН напомнил, как необходимо голосовать, и призвал народных депутатов, чтобы они обязательно имели при себе удостоверение, поскольку бюллетени будут выдаваться по удостоверениям.

Он попросил своих коллег по парламенту, чтобы «был порядок, чтобы мы провели это голосование, скажем так, красиво».