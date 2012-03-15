Историк: Вы пустите слона в ваш магазин с посудой? А Янукович пустил...

«Пакетное» давление Службы безопасности Украины на интеллектуалов является логическим следствием кадровой политики Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, «который назначает на руководящие должности офицеров КГБ», заявляет директор архива СБУ в 2008-2010 годах, историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, он считает факт вызова на допрос всего состава ученого совета Института социологии возмутительным, но логическим в свете кадровых назначений В.ЯНУКОВИЧА, невзирая на президентские «возмущения» непрофессиональностью спецслужб.

«СБУ, которая под флагом борьбы с коррупцией или значительными хищениями вызывает на допрос весь состав коллегиального научного органа - ученого совета академической организации, может убедить в правомерности своих действий разве что Администрацию Президента. Общество же понимает: службу "реформировали" в инструмент давления на людей и в первую очередь - интеллектуалов, от права и возможности которых свободно высказываться во многом зависят настроения общества», - подчеркнул В.ВЯТРОВИЧ.

«Факт вызова на допрос "пакетом" всего состава ученого совета Института социологии возмущает, но является логическим следствием кадрового подхода: назначения на руководящие должности офицеров КГБ. Это для Европы, для украинского общества такие действия неприемлемы, а для них - привычны. Их так учили, и так приказывают теперь. А президентское "возмущение" они будут воспринимать спокойно, понимая, что это лишь для прессы», - отметил В.ВЯТРОВИЧ.

Историк сравнил, что «нынешняя СБУ в мире академической свободы - как слон в посудной лавке. Вы пустите слона в ваш магазин с посудой? А Президент ЯНУКОВИЧ пустил».

В Центре исследований освободительного движения напомнили, что летом 2011 года аналогично «пакетом» СБУ вызывала на допрос весь коллектив Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого», ища распространителей государственной тайны среди исследователей истории ХХ века. Невзирая на то, что СБУ не имеет законных оснований квалифицировать исторические материалы как государственную тайну, все кто видел, работал с историческими документами, в частности экспонируемыми в музее, - от уборщицы до научных работников и экскурсоводов, - вынуждены были явиться на допросы в СБУ. Такие шаги исследователи назвали давлением на научных работников, препятствованием деятельности музея, нарушением конституционных прав историков на профессию.

Как сообщал УНИАН, 14 марта весь состав Ученого совета Института социологии вызывали на допрос в СБУ.

В письме-приглашении от СБУ сказано, что «явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод», сообщил заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА.

По его мнению, власть хочет запугать ученых-социологов. “Такого еще не было в мировой практике - вызывать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые советы расстреливали по ночам, но вот так вызывать на допрос в якобы европейской стране в 21-м веке, думаю, просто невозможно. Эта власть упивается своим всесилием. Она натравливает СБУ на ученых», - заявил Е.ГОЛОВАХА.

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что допросы сотрудников Института социологии проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате государственных средств должностными лицами дочернего предприятия этого института.