«Дело социологов»: СБУ нашла стрелочника

Вызвать членов Ученого совета Института социологии НАН Украины на допрос в СБУ – это, наверное, была ошибка молодого следователя, ведь он не учел тот факт, что из-за таких действий банальное дело о расхищении госсредств начнут политизировать. Но вместе с этим следователь действовал согласно существующего законодательства. Об этом в прямом эфире «5 канала» заявила пресс-секретарь председателя СБУ Марина Остапенко.

«Возможно, действительно, именно в этом случае следователь, это был молодой человек, он, возможно, должен был подумать перед тем, как вызывать всех членов Ученого совета. Возможно, он должен был бы сначала предпринять другие процессуальные действия – прийти к ним, переспросить на месте, а не вызывать сразу всех в Службу. Здесь я абсолютно согласна с Президентом: человек, следователь оказался не очень, не буду говорить непрофессиональным, но он не учел определенных моментов», – заявила пресс-секретарь.

«В частности то, что это банальное уголовное дело, которые наши следователи расследуют по десятку в месяц, пытаются сделать политическим. Я думаю, что это просто эмоционально наши социологи отреагировали, накрутив общество. Потому что это, еще раз подчеркиваю, обычное уголовное дело, которое касается растраты бюджетных средств. Служба безопасности, в этом случае, действует исключительно в пределах законодательства, но я согласна с тем, что можно было действительно немножко подумать, и каким-то иным образом пригласить этих людей, или самим прийти к ним и опросить на месте», – отметила Остапенко.

