Азаров не понимает, почему парафирование отложили

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что парафирование Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом откладывается «в долгий ящик» по надуманным причинам.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Die Welt.

«Мы приложили огромные усилия в ходе переговоров, текст договора уже практически готов. И вот теперь, спустя много лет, он откладывается «в долгий ящик» по надуманным причинам. Да, мы разочарованы», - заявил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, кто виноват в затягивании парафирования, глава правительства, в частности, отметил, что не Украина «отодвинула соглашение на второй план». Комментируя реплику журналиста Die Welt о том, что препятствием парафированию является приговор Юлии ТИМОШЕНКО, глава украинского правительства поинтересовался, а как бы оценили поведение премьер-министра в странах ЕС, если бы он подписал контракт, по итогам которого государство терпело бы колоссальные убытки. «Кроме того, она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) подписала контракт без одобрения Кабинета министров. Разве в ЕС за такое поведение премьер-министр не был бы наказан?», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Я желаю многим странам такого уровня демократии, как в Украине. Собрания, публикации - все это проводится свободно. У оппозиции есть газеты и Интернет-сайты. Кого-то преследуют за критику правительства? Если вы знаете о таких случаях, позвоните мне, пожалуйста. На данном этапе нет никакой опасности для демократии», - констатировал Н.АЗАРОВ.

Он также призвал журналистов не верить стереотипам, которые пытается навязывать оппозиция в Украине.

Напомним, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, и только 19 декабря прошлого года стороны заявили о завершении переговоров.

Вместе с тем, подписание и парафирование документа остается открытым из-за внутриполитической ситуации в Украине и политические процессы против оппозиции, которые, по мнению ЕС, имеют политическую почву.

13 марта 2012 года в Еврокомиссии сообщили УНИАН, что Украина и Европейский Союз планируют подготовить парафирование Соглашения об ассоциации до 30 марта.

Как сообщил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер СТАНО, “технические команды двух сторон (ЕС и Украины) завершают обзор консолидированного текста с целью сделать возможным парафирование Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной главными переговорщиками 30 марта”.

Вместе с тем, П.СТАНО напомнил, что парафирование является техническим процессом.

“Что касается подписания, мы напоминаем договоренность лидеров на саммите (саммит Украина-ЕС – УНИАН) в декабре, что достижение Украины, в частности, в сфере уважения к общим ценностям и верховенству права будут иметь решающее значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции из ЕС, включая заключение Соглашения об ассоциации”, - отметил П.СТАНО.