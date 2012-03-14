Луценко и дальше будет «висеть» в МВД

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО не намерен снимать портрет Юрия ЛУЦЕНКО с доски в МВД, на которой размещены все портреты бывших руководителей ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Таким образом устроена эта доска, что там находятся портреты всех министров, которые возглавляли МВД. Господин ЛУЦЕНКО возглавлял ведомство, поэтому, думаю, уместно будет, чтобы он там находился», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО, отметив, что портретная галерея не является доской почета, поскольку такая расположена в совсем другом месте.