Королевская выводит свою партию из Комитета сопротивления диктатуре

Украинская социал-демократическая партия (УСДП) заявляет о выходе из Комитета сопротивления диктатуре, а на следующей неделе определится на съезде партии о формате участия в парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге народный депутат Украины, лидер УСДП Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Комментируя сегодняшнее решение фракции «БЮТ-Батьківщина» о ее исключении, она заявила: «Руководству фракции «БЮТ-Батьківщина», партийным функционерам гораздо легче бороться со мной, с моими коллегами, чем сегодня бороться с режимом ЯНУКОВИЧА».

По его словам, «нам не идти с теми людьми, которые узурпировали сегодня фракцию, с теми людьми, которые пытались взять под полный контроль БЮТ, с теми людьми, которые хотят иметь монопольное право говорить от имени оппозиции».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подтвердила, что вчера не голосовала за включение в повестку дня проекта постановления о выполнении резолюции ПАРЕ, поскольку ее карточка «была украдена».

По ее словам, она обратилась с письменным заявлением сделать дубликат карточки, а также обратилась с заявлением к главе парламента, «чтобы мое голосование за включение резолюции ПАРЕ считать положительным». Она добавила, что вся необходимая процедура с ее стороны была выполнена.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что ее карточка была украдена, а карточка народного депутата Украины Евгения СУСЛОВА «не сработала при голосовании», но это стало «фиктивным поводом, который был использован сегодня для принятия решения об исключении из фракции».

Отвечая на вопрос журналистов, что одной из причин исключения ее из фракции некоторые коллеги называют нарушение Н.КОРОЛЕВСКОЙ дисциплины, она сказала: «Нельзя нарушить то, чего нет».

На вопрос по поводу того, согласовывалось ли сегодняшнее решение фракции о ее исключении с лидером «Батьківщини» Юлией ТИМОШЕНКО, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила: «Я уверена, что это решение не было согласовано».

При этом она добавила, что ей известно, что Ю.ТИМОШЕНКО «доносят всевозможную информацию для того, чтобы разрушить наши отношения, и используют все методы, для того, чтобы меня дискредитировать в ее глазах». «Я хочу сказать, что Ю.ТИМОШЕНКО сделала очень многое для меня, я пришла вместе с ней в большую политику. Мы прошли вместе с ней огонь, воду и медные трубы, и сегодня мы опять в огне», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что все политические силы должны сделать все для того, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО освободить из тюрьмы.