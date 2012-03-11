СМИ: Украина переведет ГТС в реверс для борьбы с монополией «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» планирует подписать с немецкой компанией RWE краткосрочный контракт на поставку в Украину через трубопроводы Словакии газа, купленного в Европе. Произойти это может уже в ближайшее время.

Как сообщает ZN.UA, издание располагает проектом рамочного соглашения и соответствующих контрактов, призванных обеспечить сделку «Нафтогаза» с RWE.

Вариант реверсного использования части газотранспортной системы позволит импортировать в страну газ по трубопроводам не только из России, но и из Евросоюза. Такие меры позволят снизить цену импортного газа на отечественном рынке.

С юридической точки зрения, как свидетельствуют специалисты международного торгового права, с которыми консультировалась редакция ZN.UA по поводу проекта краткосрочного контракта, рамочное соглашение «Нафтогаза» с RWE является достаточно сбалансированным документом. В целом права и обязательства каждой из сторон являются паритетными и не отягощены чрезмерными условиями.

Соглашение станет «пробным шаром» и рассчитано на небольшие объемы поставок — «Нафтогаз» намерен пока импортировать из Европы около 3 млн. куб. газа в сутки. Но сам факт может оказать решающее влияние на дальнейшие позиции Украины в переговорном процессе с «Газпромом».

Как стало известно ZN.UA, представители Украины провели переговоры с Турцией и Болгарией на предмет использования одного из турецких LNG терминалов с тем, чтобы затем организовать поставку газа через газотранспортную систему Болгарии в Украину.

Ни Турция, ни Болгария не возражают. Болгария за последнее время модернизировала свою ГТС и проложила параллельно экспортным газопроводам трубы, которые позволят транспортировать газ в реверсном направлении до Румынии. Так что если Украина договорится с Румынией, реверс газа и в этом направлении технически возможно будет организовать, отмечает издание.