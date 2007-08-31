Цушко просит простить Рудьковского

Министр внутренних дел Украины, кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО принес жителям Чернигова извинения за Николая РУДЬКОВСКОГО, который в марте 2006 года “фактически, предл избирателей города”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил в прямом эфире Черниговской ОГТРК „Сивер-Центр”.

Как отметил В.ЦУШКО, как второй номер в списке СПУ он чувствует свою ответственность за действия членов партии, и как один из лидеров хочет извиниться за то, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, который был избран в марте 2006 года Черниговским городским председателем, отдал преимущество работе в Верховной Раде Украины.

В.ЦУШКО также сообщил, что в свое время он предлагал исключить Н.РУДЬКОВСКОГО из партии, но сейчас считает, что следует простить его поступок.

„У меня личные политические претензии к Н.РУДЬКОВСКОМУ, но я прощаю, потому что он молодой политик, и можно все простить – у него болезнь роста”, - отметил В.ЦУШКО.

Также он пообещал, занимая одну из ключевых позиций в партии, исправить ошибки социалистов.

Как сообщал УНИАН, газета "Чернігівські відомості" в номере от 5 апреля 2006 года опубликовала решение городской территориальной избирательной комиссии "Об избрании Черниговского городского председателя", согласно которому новым мэром Чернигова стал социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ. 16 мая председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ отказался от должности мэра Чернигова в пользу мандата народного депутата Украины. В СПУ освобождение Н.РУДЬКОВСКОГО от должности мэра Чернигова объяснили необходимостью иметь в ВР представителя от Черниговской области.