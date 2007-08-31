ЦИК расставит участников выборов по номерам

Центральная избирательная комиссия во вторник, 4 сентября, проведет жеребьевку по определению очередности размещения названий политических партий и блоков в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия утвердила порядок проведения жеребьевки по определению номеров субъектов избирательного процесса в бюллетене.

В соответствии с законом о выборах народных депутатов, очередность размещения названий партий и блоков в бюллетене определяется с помощью жеребьевки, которая должна быть проведена после завершения регистрации субъектов избирательного процесса, но перед тем как ЦИК утвердит содержание и форму избирательного бюллетеня.

В соответствии с решением ЦИК, жеребьевка будет осуществляться в два этапа. На первом (техническом) этапе будет определена очередность участия партий в основной жеребьевке. В ходе второго (основного) этапа будет определен номер партии или блока, в соответствии с которым названия этих партий будут указы в избирательном бюллетене.