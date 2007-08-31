Партия регионов считает, что Ющенко открыл дорогу фальсификациям

Приостановление Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО постановления правительства о некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, открывает путь к беспрецедентным фальсификациям во время голосования 30 сентября.

Как передает пресс-служба Партии регионов , текст соответствующего заявления партии сегодня обнародовала координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

“В Украине отсутствуют объективные данные об избирателях. Достаточно ярко это выявили последние парламентские выборы, во время которых миллионы украинских граждан не имели возможности проголосовать на избирательных участках. Для того чтобы предупредить это в будущем, Верховная Рада 22 февраля 2007 года приняла Закон Украины “О Государственном реестре избирателей”, который должен был вступить в силу с 1 октября текущего года. До очередных выборов оставалось много времени, чтобы исправить ситуацию со списками, обеспечив каждому гражданину Украины возможность пользоваться своим конституционным правом избирать власть”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Но, по ее словам, после принятия политического решения о досрочных выборах вновь стала актуальной и угроза возможных фальсификаций, связанных с отсутствием реальных данных об избирателях. “В связи с этим правительство было вынуждено принять постановление о некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, которые используются для обеспечения выполнения законов Украины. Согласно этому постановлению, Министерство внутренних дел провело выборочные проверки состояния соблюдения гражданами Порядка выполнения обязанности о регистрации места проживания, в том числе, теми, которые временно выезжают за пределы Украины”, - объяснила она.

Р.БОГАТЫРЁВА сообщила, что по результатам проверок МВД оказалось, что от 12 до 15 процентов граждан Украины не проживают по адресам регистрации и места проживания. “Кто и как может использовать их отсутствие во время выборов? Этот вопрос остается открытым”, - поинтересовалась лидер фракции Партии регионов.

По ее мнению, проверки МВД также предостерегли органы местных властей против фальсификации списков. По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, условия для фальсификации результатов выборов создавались в последнее время очень активно.

По данным, которые она обнародовала, в одном из городов Сумской области по состоянию на 16 августа 2007 года было зарегистрировано 13 тысяч 976 человек, которым на время выборов 2006 года исполнилось 18 лет, в то же время, в Государственный реестр физических лиц налогоплательщиков внесены 138 тысяч человек.

“Как видим, разница между цифрами свыше 100 тысяч человек. Это мертвые души для фальсификации. Очень интересно выглядит ситуация еще в одном регионе, где традиционно сильными являются позиции помаранчевых. Так, во Львовский области в последнее время списки избирателей изменены на 20 процентов – это заявление губернатора Львовский области. Какие такие глобальные, геополитические, демографические или другие процессы спровоцировали такое изменение в списках осенью 2005 года? Эти и другие факты дают ответы на вопрос, почему Президент страны в угоду политической силе, на которую он опирается, приостановил срочно действие постановления, которое делало невозможным применение виртуальных избирателей в день голосования?” – поинтересовалась она.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2007 года № 885 «О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием системы учета граждан, которая используется для обеспечения выполнения законов Украины».