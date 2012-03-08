Ставнийчук торопит с принятием закона о мирных собраниях

Закон о мирных собраниях крайне необходим нашему обществу и должен быть принят как можно быстрее.

Об этом заявила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина СТАВНИЙЧУК в эфире радио «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Надеюсь, что такой закон на европейских стандартах будет в ближайшее время принят. Он - важный», - подчеркнула она.

М.СТАВНИЙЧУК также акцентировала внимание на теме развития гражданского общества в Украине. Она, в частности, напомнила, что в Верховной Раде находится законопроект «Об общественных организациях», который значительно упрощает регулирование их деятельности.

«Практически все обстоятельства - и упрощение процедуры регистрации и механизмов создания общественных организаций, их возможности вести предпринимательскую деятельность, участвовать на конкурсной основе в выполнении общественно важных функций и на местном, и на государственном уровне - абсолютно соответствуют европейским стандартам», - подчеркнула советник Президента. Она отметила, что законопроект учитывает рекомендации Совета Европы относительно норм деятельности неправительственных организаций.

М.СТАВНИЙЧУК также напомнила, что 25 января 2012 года Президент Украины подписал Указ о создании Координационного совета по вопросам развития гражданского общества, основной задачей которой будет анализ состояния гражданского общества в Украине, выработка подходов государственной политики в этой сфере.

«На основании этого анализа будет предложен проект стратегии государственной поддержки развития гражданского общества, прежде всего в том, что для институтов гражданского общества, основных его субъектов - общественных организаций должна быть создана в различных сферах благоприятная среда», - отметила советник Президента.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, сегодня украинская власть полностью осознает важность диалога с обществом.