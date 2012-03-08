Эксперты рассказали, сколько лет Рыбакову и Забзалюку бояться ареста

Возможность привлечения к уголовной ответственности народного депутата, который дал взятку коллеге за переход в другую фракцию, существует на протяжении 10-15 лет со времени совершения преступления передает ТСН.

Об этом говорится в комментарии Центра политико-правовых реформ относительно ответа заместителя Генпрокурора Виктора Занфирова на заявление народного депутата Романа Забзалюка о фактах взяточничества в парламенте.

"Преступление, предусмотренное частью 4 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, относится к категории особо тяжких преступлений, а преступление, предусмотренное частью 4 статьи 369 (предложение или дача взятки) УК Украины - к категории тяжких преступлений. Итак, возможность привлечения соответствующих субъектов (в частности, и народных депутатов, - ред.) к уголовной ответственности - по определенным статьей 49 УК Украины срокам давности - продлится пятнадцать и десять лет, соответственно", - говорится в комментарии.

Напомним, 23 декабря 2011 депутат ВР Роман Забзалюк вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля Забзалюк заявил, что никогда не покидал рядов фракции "БЮТ-Батькивщина", а его формальный переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" был специально спланирован руководством его фракции, чтобы выяснить, за сколько "перекупают" депутатов.