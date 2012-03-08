Янукович благодарит «каждую» украинскую женщину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта.

«Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем. Вы являетесь воплощением любви, верности, нежности, материнского тепла, и ваша взвешенность и мудрость является залогом мира и согласия в обществе», - сказано в поздравлении главы государства, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЯНУКОВИЧ выразил искреннее уважение и благодарность каждой украинской женщине за ежедневную заботу о семье, активную жизненную позицию, весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего государства.

«Как Президент Украины я буду делать все возможное, чтобы вы жили в добре и достатке, чтобы сбылись ваши мечты и надежды», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

Он пожелал женщинам крепкого здоровья и семейного благополучия. «Пусть каждый день будет для вас счастливым, солнечным и радостным», - говорится в поздравлении.