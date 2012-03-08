Люди пришли поздравить Тимошенко с 8 марта под стены Качановской колонии

В Харькове под стенами Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, собираются люди, чтобы поздравить экс-премьера с 8 Марта.

Как передает корреспондент УНИАН, на эту минуту под колонией находится около 100 человек, и люди продолжают подходить.

Участники акции держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», а также транспаранты с надписями: «Юле – волю!», «Не все политики одинаковы», «Ромны против политических репрессий», «Кировоградщина поздравляет Юлию Тимошенко с 8 Марта!».

По словам заместителя председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Ирины ЕФРЕМОВОЙ, люди собрались под колонией для того, чтобы выразить поддержку Ю.ТИМОШЕНКО и поздравить ее с женским праздником.

И.ЕФРЕМОВА сообщила, что в Харьков для поздравления Ю.ТИМОШЕНКО прибудут делегации партийных организаций «Батькивщины» из Кировограда, Луганска, Сум и Киева, а также народные депутаты Украины Юрий ОДАРЧЕНКО и Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ.

И.ЕФРЕМОВА отметила, что люди, которые принимают участие в мероприятии, попытаются через охранников колонии передать цветы для Ю.ТИМОШЕНКО.

Работники ГАИ перекрыли движение автомобильного транспорта по улице Вишневой, где проходит акция.