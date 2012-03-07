Дочка Тимошенко говорит, что общается с отцом реже, чем хотелось бы

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заверяет, что ее отец Александр ТИМОШЕНКО за границей делает все для того, чтобы помочь маме.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Е.ТИМОШЕНКО, “мой отец вынужден был выехать из Украины”. “Я с ним не общаюсь так, как хотелось бы мне общаться”, - отметила дочь экс-премьера, добавив, что хоть и редко, но общение происходит.

Е.ТИМОШЕНКО отметила, что ее отец “начал деятельность для помощи в этой ситуации маме, политическим узникам”. По ее словам, “собралась хорошая команда людей, которые также переживают, в такой же ситуации находятся, в таких же условиях, потому что им пришлось также убежать из своей страны из-за того, что страна не уважает права и свободы человека и репрессирует невинных людей”. “Он собрал силы и как может борется с этой ситуацией”, - подчеркнула Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 января 2012 года А.ТИМОШЕНКО по решению Министерства внутренних дел Чешской Республики получил политическое убежище в этой стране.