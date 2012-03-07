Что украинцы думают о заключении Тимошенко (опрос)

39% украинцев убеждены, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лишена свободы из-за своей политической деятельности.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным опроса, большая часть респондентов – 39% считают, что Ю.ТИМОШЕНКО оказалась в тюрьме именно из-за своей политической деятельности, 26% считают, что ее осудили за совершение уголовных преступлений, 25% респондентов убеждены, что заключение Ю.ТИМОШЕНКО вызвано и ее политической деятельностью, и уголовными преступлениями. 11% опрошенных граждан Украины не имеют определенного мнения на этот счет.

Таким образом, констатируют социологи, почти две трети опрошенных – 64% не исключают политических причин заключения Ю.ТИМОШЕНКО, и, одновременно, около половины избирателей – 51% не исключают наличия криминальных составляющих в причине лишения экс-премьера свободы.

По сравнению с ноябрем 2011 года увеличилось количество тех, кто считает, что заключение Ю.ТИМОШЕНКО обусловливается как совершением криминальных преступлений, так и политической деятельностью (25% в феврале против 19% в ноябре).

Уменьшилось количество тех, кто не смог определиться с ответом на вопрос о причинах заключения Ю.ТИМОШЕНКО (16% в ноябре против 11% в феврале).

Статистически значимо не изменилось количество респондентов, которые считают, что лишение свободы Ю.ТИМОШЕНКО связано сугубо с ее политической деятельностью (39% в феврале против 38% в ноябре), и тех, кто считает, что причина заключения Ю.ТИМОШЕНКО состоит в совершении криминальных преступлений (26% в феврале против 27% в ноябре).

КМИС проводил опрос на протяжении 10-19 февраля. Методом интервью были опрошены 2029 респондентов, проживающие во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.