Сухой: два года упорного труда Януковича принесли первые результаты
Нардеп комментирует социальные инициативы Президента
Инициированное Президентом Украины Виктором Януковичем повышение социальных стандартов стало следствием динамичного развития украинской экономики. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой.
"Два года упорного труда Президента и Правительства принесли первые положительные результаты. Украинская экономика постепенно, но неуклонно движется в направлении собственного развития", - сообщил парламентарий. По словам Сухого, только гармоничное развитие всех без исключения отраслей народного хозяйства будет гарантировать рост социальных стандартов в стране. "Главным источником развития социальной сферы может быть исключительно рост производительности труда", - добавил он.
По убеждению депутата, инициативы Президента Украины усилить социальную политику имеют чрезвычайно важный характер: «Важно, что ресурсы для повышения социальных стандартов формировались за счет национальных источников, за счет развития экономики, а не за счет займов международных финансовых институтов", - подытожил Я.Сухой .