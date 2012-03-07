Сухой: два года упорного труда Януковича принесли первые результаты

Инициированное Президентом Украины Виктором Януковичем повышение социальных стандартов стало следствием динамичного развития украинской экономики. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой.

"Два года упорного труда Президента и Правительства принесли первые положительные результаты. Украинская экономика постепенно, но неуклонно движется в направлении собственного развития", - сообщил парламентарий. По словам Сухого, только гармоничное развитие всех без исключения отраслей народного хозяйства будет гарантировать рост социальных стандартов в стране. "Главным источником развития социальной сферы может быть исключительно рост производительности труда", - добавил он.

По убеждению депутата, инициативы Президента Украины усилить социальную политику имеют чрезвычайно важный характер: «Важно, что ресурсы для повышения социальных стандартов формировались за счет национальных источников, за счет развития экономики, а не за счет займов международных финансовых институтов", - подытожил Я.Сухой .