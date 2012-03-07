Родные Тимошенко, Луценко и Иващенко требуют встречи с Януковичем

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения, жена бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина и жена бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО Валентина требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как говорится в заявлении, объявленной И.ЛУЦЕНКО, «Господин Президент, Вы несете ответственность за все те решения, за все те бесчинства, которые творятся по отношению к нашим близким и нашим родным. Мы настаиваем на встрече с Вами, чтобы в личном общении задать Вам конкретные вопросы».

Авторы заявления хотят услышать от В.ЯНУКОВИЧА, «какие конкретные шаги Вы готовы совершить на сегодняшний день, чтобы прекратить это беззаконие и эти бесчинства, происходящие с нашими близкими». «Мы считаем Вас ответственными за все, что произошло на сегодняшний день с нашими близкими», - говорится в заявлении.

От Президента родные Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО хотят услышать, какие конкретные шаги он готов «предпринять для того, чтобы исправить эту ситуацию с нашими близкими».

Женщины настаивают на том, чтобы встреча состоялась в ближайшее время.

На вопрос журналистов, знают ли родные о том, что они требуют встречи из В.ЯНУКОВИЧЕМ, Е.ТИМОШЕНКО ответила, что «это инициатива наша». По ее словам, много решений, касающихся защиты Ю.ТИМОШЕНКО, «принимаем сами».

Отвечая на этот же вопрос, И.ЛУЦЕНКО сказала, что ее муж знает об этой инициативе, но воспринял ее достаточно скептически, поскольку знает «нашего Президента и его умение обещать и не выполнять обещания». По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что необходимо донести В.ЯНУКОВИЧА месидж о том, что нужно «избавиться от желания отомстить, избавиться от страха перед своим собственным президентским будущим, вспомнить о том, что он является Президентом Украины, он представляет не себя и не Межигорье, и не Донецкий регион». «Весь мир смотрит на него», - заявила И.ЛУЦЕНКО. По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО просил передать В.ЯНУКОВИЧУ: «Думай об Украине, не думай о себе, о своем кресле».