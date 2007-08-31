Ющенко - генпрокурору: не дай Боже, вы пойдете на попятную

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от втягивания в избирательный процесс работников правоохранительных органов и предупреждает об ответственности за такие действия. Об этом он заявил, презентуя сегодня свои антикоррупционные инициативы на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на плечах правоохранителей – обеспечение законности и правопорядка во время проведения досрочных парламентских выборов.

«Чтобы у нас не повторился сотый округ», - сказал В.ЮЩЕНКО, и обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием не допустить преследования прокурора, который расследует события вокруг 100-го ТИО в Кировограде: «Александр Иванович (МЕДВЕДЬКО – УНИАН), я апеллирую к вам и говорю, не дай боже, пострадает прокурор, который защищал государственные интересы по 100-му округу, для меня это свидетельство дискредитации работы законодателя. Не дай боже, вы пойдете на попятную и покажете, что вы можете давать слабину». (Кировоградская областная прокуратура передала в суд дело по фактам фальсификации выборов Президента Украины в 2004 году в территориальном избирательном округе №100 в г. Кировоград – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО призвал правоохранителей обеспечить нормальную работу избирательных комиссий и продемонстрировать, что вокруг избирательных участков “не работают «жучки» или персоны, которые передают чистые или заполненные бюллетени”. При этом Президент добавил, что это является работой правоохранителей.

В.ЮЩЕНКО также отметил недопустимость принуждать голосовать правоохранителей со стороны высшего руководства за какую-либо политическую силу. «Вы живые люди, вы граждане, вы можете иметь свою личную позицию, но она никогда не может стать ведомственной позицией, и я вас хочу предупредить: если хоть один руководитель правоохранительного органа поведет – путем нарушения закона - свой коллектив определенной тенденциозной политической дорогой, это будет последний день его службы. Я сделаю все, чтобы таких людей от правоохранительной системы отстранить», - подчеркнул глава государства.