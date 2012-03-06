Луценко: брат Сергей должен готовиться к жизни с прокурором на кухне

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не будет просить об условно-досрочном освобождении.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, ожидает ли он выйти на свободу до конца 2012 года, Ю.ЛУЦЕНКО ответил отрицательно.

"Условно-досрочное освобождение – компетенция администрации учреждения, в котором содержится осужденный. По примененной в отношении меня статье это возможно после 3/4 срока наказания. Так что этот путь никоим образом не открывает мне возможности свободно жить и лечиться в 2012 году", - сказал он.

"На всякий случай заявляю, что никаких заявлений о помиловании, что так будоражит воображение межигорской мафии, я писать не буду", - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также заявил, что не вел переговоров о получении условного срока наказания.

"Никаких контактов с Генпрокуратурой ни я, ни моя защита не имела. Но лживое заявление Рената КУЗЬМИНА, подхваченное ПШОН КОЙ, о том, что я якобы частично признал свою вину, была таким себе предложением прогнуться ради возможности условного срока", - заявил он.

На вопрос, чем грозит санкция суда "с конфискацией имущества" и много ли имущества было записано на него, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: "За мной числится небольшой вклад в Ощадбанке и 1/5 родительской 4-комнатной квартиры в Ривном. Так что брат Сергей должен готовиться к жизни с прокурором на кухне".

"В перечень имущества, которое подлежит, по мнению Генпрокуратуры, конфискации, попал и автомобиль Toyota, которым я пользовался. По рекомендации, он был приобретен без всяких схем, в автосалоне. Оформлен на жену (поскольку она у меня самостоятельная "водилка", а я - нет). Помешает ли это конфискаторам – не знаю. Слепой говорил – увидим", - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.