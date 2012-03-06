МИД делает круглые глаза: Разрешения на посещение Тимошенко - не наше дело

13:47, 06 марта 2012
Политика
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Посольство Швеции в Украине было извещено об этом устно и в письменном виде

Александр ДИКУСАРОВ

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не предоставляют разрешений на посещение иностранцами экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы не принимаем решения о предоставлении разрешения на посещение рядом депутатов Качановской колонии, решение принимается на уровне пенитенциарной службы», - сказал он.

По словам руководителя пресс-службы, МИД обеспечивает коммуникацию представителей зарубежных дипломатических учреждений в Украине, иностранцев, депутатов, представителей международных организаций с государственными учреждениями Украины, в том числе пенитенциарной службы.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что по поручению МИД посол Украины в Дании обратился в Секретариат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с просьбой разъяснить, на каких основаниях (решение или поручение) вице-президент ПА ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ анонсировали свой визит в Украину с целью посетить Ю.ТИМОШЕНКО в колонии.

По его словам, согласно полученным разъяснениям, упомянутые иностранцы посещали Украину 5 марта по собственной инициативе.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что в субботу, 3 марта, МИД получил от Государственной пенитенциарной службы Украины ответ об отказе во встрече членов ПА ОБСЕ с Ю.ТИМОШЕНКО. По словам А.ДИКУСАРОВА, об этом МИД Украины устно проинформировал Посла Швеции в Украине, а в понедельник, 5 марта, в Посольство Швеции была отправлена соответствующая нота.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что не предоставляла разрешения членам ПА ОБСЕ на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку для такого решения нет надлежащих оснований.

5 марта вице-президент ПА ОБСЕ В.ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции А.ЛИНДЕСТАМ прибыли в Качановскую колонию, где встретились с начальником колонии.

После встречи начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН заявил, что члены ПА ОБСЕ не смогли встретиться с экс-премьер-министром, поскольку не согласовали свой визит с Министерством иностранных дел Украины.

«Сегодня действительно прибыли представители шведского парламента для проведения встречи с Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО. Им было разъяснено, что все эти действия, в соответствии с приказом Президента Украины от 1996 года, проводятся только по согласованию с Министерством иностранных дел. Такого согласования у них не было», - сказал И.ПЕРВУШКИН.

Позже пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины разъяснила, что без специального разрешения посещать в Украине учреждения исполнения наказаний для осуществления контроля имеют право только члены Европейского комитета по вопросам предотвращения истязаний или нечеловеческого, или унижающего достоинство поведения или наказания.

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