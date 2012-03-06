Огрызко: после выборов Россия будет вспоминать об Украине с одной целью

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО прогнозирует, что после президентских выборов в России не стоит ожидать положительных изменений в отношениях с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Какими будут украинско-российские отношения после президентских выборов в России?».

«Что касается Украины, думаю, что никаких изменений не произойдет в позитивном плане, поскольку не изменилась сущность российской власти, Российского государства. О нас будут вспоминать каждое утро и каждый вечер с единственной целью - максимально скорее подтащить в так называемые постсоветские евроинтеграционные образования», - сказал он.

По мнению В.ОГРЫЗКО, отношения Украины и России должны базироваться исключительно на нормах международного права.

«Если мы будем возводить отношения двоих стран к отношениям двух человек, то это означает, что мы рискуем завести их в такие ситуации, которые могут очень негативно отразиться как на судьбах этих двух стран, так и на судьбе этого региона, потому что речь идет не о маленьких странах», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он считает, что залог успеха для Украины заключается в максимально быстром курсе на евроинтеграцию и впоследствии - в членстве в НАТО.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что уважительного отношения к подписанным соглашениям со стороны России в течение последнего времени не наблюдалось, и у него есть большие сомнения, что эта тенденция изменится после президентских выборов.

«Но в случае, если наша власть сможет сформулировать очень четкие национальные интересы и приоритеты, которые, безусловно, должны базироваться на международном праве, то это чрезвычайно мощный аргумент в переговорах не только в двустороннем формате, но и при нашем общении с другими субъектами международного права, в частности, если говорить о газовых делах в международных юридических институтах», - добавил он.

Говоря о ситуации в России, В.ОГРЫЗКО не исключил, что после избрания Президентом РФ Владимира ПУТИНА может образоваться тандем ЗЮГАНОВ-ПУТИН.

"Я не исключаю, что тандем ЗЮГАНОВ-ПУТИН может состояться, и коммунисты могут получить определенное количество мест даже в исполнительной власти. Потому что чем больше коммунизма, тем меньше демократии. И для ПУТИНА такая система является вполне нормальной", - сказал В.ОГРЫЗКО.