Регионал о «продовольственной» агитации: Деньги есть - слава богу. Пусть раздают

22:38, 05 марта 2012
Политика
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В Партии регионов похвастались, что открепительные талоны пока не раздают

В Партии регионов не считают нарушением "продовольствунную" агитацию среди избирателей.Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко в эфире "Шустер Live", комментируя раздачу продовольственных пайков кандидатами от провластных сил.

"Раздавайте все, что угодно. Деньги есть - слава богу. Пусть раздают", - отметил он.

При этом он уточнил, что агитаторы же "не раздают открепительные талоны".

Как известно, пайки избирателям уже раздавали Виктор Пилипишин, Максим Луцкий, Олесь Довгий, Татьяна Бахтеева и др.

Украинская правда

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