Регионал о «продовольственной» агитации: Деньги есть - слава богу. Пусть раздают

В Партии регионов не считают нарушением "продовольствунную" агитацию среди избирателей.Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко в эфире "Шустер Live", комментируя раздачу продовольственных пайков кандидатами от провластных сил.

"Раздавайте все, что угодно. Деньги есть - слава богу. Пусть раздают", - отметил он.

При этом он уточнил, что агитаторы же "не раздают открепительные талоны".

Как известно, пайки избирателям уже раздавали Виктор Пилипишин, Максим Луцкий, Олесь Довгий, Татьяна Бахтеева и др.

Украинская правда