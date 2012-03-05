Луценко видит три сценария развития событий

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что кандидат от оппозиции победит Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 2015 года. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ Украина» (№36 (№1526) от 5 марта 2012 г.).

Прогнозируя ситуацию на парламентских выборах 2012 года, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Возврат к авторитарной, по сути, Конституции, в рамках которой парламент не имеет существенных возможностей влиять на исполнительную власть, означает, что выборы в Верховную Раду есть всего лишь подготовка к президентским выборам». Он видит три сценария развития событий. «Первый: единый список «Батькивщины», «Фронта Змин» и партии «УДАР» плюс союзническая «Свобода» дает уверенную победу; требование формирования нового правительства, а после конфронтации с Администрацией Президента - и досрочные Президентские выборы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, по второму сценарию: «раздробленный поход «Батькивщины», «Фронта Змин», партии «УДАР» и «Свободы» дает неубедительную победу оппозиции; маневры «политпроституток», формирование так называемого коалиционного правительства, консервирующего нынешнюю мафиозную сущность власти до 2015 года». Третий вариант развития событий – «под предлогом решения Конституционного Суда о невозможности одновременного выдвижения кандидатов в депутаты по списку и по округу Партия регионов возвращает в закон о выборах норму о снятии кандидатов подконтрольными ей избиркомами, что означает отказ от выборов и переход к фактическому назначению депутатов. Это приводит к бойкоту со стороны оппозиции, акциям гражданского неповиновения с непредсказуемыми последствиями для Украины как независимого государства».

Ю.ЛУЦЕНКО уверен, что «при всех трех вариантах я вижу очевидную победу кандидата от оппозиции над ЯНУКОВИЧЕМ». «Единственное, что его окружение может выбрать, - это признать свое поражение, с Майданом или без», - добавил он.

Отвечая на вопрос «На ваш взгляд, справедливо ли утверждение, что месть - это блюдо, которое следует подавать холодным? Это о вас?», Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «В тюрьме я прочитал «Дхаммападу», священную книгу буддизма. Скажу честно, не все я смог принять. Но несколько изречений полностью соответствует моим принципам. Я действительно верю, что «зло, содеянное человеком, появляющееся в нем и вызванное им, разрушают этого глупца, как алмаз точит скалу, из которой он появился», - подчеркнул он. «Моя цель - сломить систему политических расправ, а не мстить заказчикам, а тем более - исполнителям», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.