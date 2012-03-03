Беларусь вместо диалога выдвинула Украине ультиматум

Беларусь пригрозила запретить ввоз продукции украинского производства, если Украина не снимет запрет на ввоз белорусской продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в субботу.

Согласно сообщению, в пятницу по просьбе белорусской стороны состоялась встреча председателя Госветфитослужбы Украины Ивана Бисюка с первым замдиректора Департамента ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Беларуси Юрием Пивоварчиком.

Украинская сторона предложила конкретные действия для решения ситуации вокруг запрета ввоза на территорию Украины молочной и мясной продукции из Беларуси.

"Однако, вместо совместных действий белорусская сторона заявила о возможном введении запрета на ввоз продукции украинского производства", - утверждают в министерстве.

Там отмечают, что с октября прошлого года украинские ветеринарные инспекторы начали регистрировать превышение количества антибиотиков в готовой молочной продукции из Беларуси.

Украинская сторона неоднократно направляла официальные письма с предупреждениями и рекомендациями по устранению нарушений, в частности письмом от 5 октября.

"К сожалению, в Департаменте ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Республики не отреагировали на замечания, а уже в феврале этого года случаи обнаружения антибиотиков в молочной продукции стали массовыми", - сообщил Бисюк.

Он заверил, что именно в связи с массовостью обнаружения антибиотиков, было принято решение о временном ограничении ввоза белорусских молочных продуктов на территорию Украины.

"Белорусская сторона во время официальной встречи никоим образом не опровергла замечания Госветфитослужбы Украины, но вместо предложенных совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15:00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности, масло, соль, кукурузу, кондитерские изделия и шрот", - сказал Бисюк.

Любые предложения Госветфитослужбы разрешить ситуацию путем устранения недостатков со стороны белорусских перерабатывающих предприятий и проверки планов мониторингов по антибиотикам белорусской стороной не воспринимаются.

"Вместо этого Беларусь, как член Таможенного союза, сообщила Украине о том, что будет просить поддержки у стран-членов Таможенного союза о введении запрета на импорт украинской продукции в страны Таможенного союза", - отметил Бисюк.

"Мы не можем на это пойти, потому что в понедельник запустить в работу систему мониторинга ветеринарной медицины другой страны, чтобы они гарантировали, что там нет антибиотиков невозможно. Мы будем стараться находить взаимопонимание и думаю мы его найдем", - отметил глава Госветфитослужбы.

"Что касается мясной продукции, которая тоже оказалась под запретом из-за мер по недопущению возбудителя африканской чумы свиней на территорию Украины, представители Беларуси выразили готовность как можно быстрее предоставить соответствующие документы и разрешения инспектирования поголовья свиней специалистами из Украины", - добавил Бисюк.