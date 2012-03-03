Бессмертный - о первых трех местах в списке объединенной оппозиции

В списке объединенной оппозиции, Бессмертный видит Яценюка на третьем месте.

На сегодня Юлия Тимошенко и Юрий Луценко - лидеры общественного мнения в Украине, и поэтому независимо от того будут ли они возглавлять список объединенной оппозиции, они остаются лидерами оппозиции. Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-заместитель главы Секретариата Президента Роман Бессмертный.

«Чтобы ни говорили сегодня юристы - Тимошенко и Луценко сегодня лидеры общественного мнения. И поэтому ставить их на первое место или не ставить на первое место - они на этом первом месте стоят. Более того, Тимошенко, сегодня является лидером государства, у нее наибольший рейтинг», - заявил Бессмертный.

Арсения Яценюка, в списке объединенной оппозиции Бессмертный видит на третьем месте, но отмечает, что все зависит от политической конъюнктуры.

«Тема списка, она отдельно стоит и за рамками партии, за рамками общественных настроений, здесь уже будет решать конъюнктура, которая сложится на тот момент. Если конъюнктура позволит по рейтингу ставить Яценюка на третье место, и рейтинги «Родины» и «Фронту змін» будут суммироваться, то очевидно, что целесообразно тогда в объединенном списке, я не говорю ни в партии, ни в блоке, нужно ставить Арсения Яценюка на третье место», - отметил Бессмертный.