Березовский: Ельцин выиграл выборы честно

Борис Ельцин победил на выборах президента Российской Федерации в 1996 году честно.

Об этом заявил опальный российский олигарх Борис Березовский во время телемоста "Киев-Тель-Авив" в эфире телеканала "Интер", комментируя информацию о том, что в 1996 году Борис Ельцин не был избран народом, а выиграл благодаря фальсификациям.

"Конечно, выборы были абсолютно конституционными. И, конечно, Ельцин победил в чистую, подчеркиваю, Зюганова. И более того, вот то соотношение в процентах, которое было тогда сформулировано, это и есть истинный результат", - отметил олигарх.

"Выборы не были сфальсифицированы! Это есть мой ответ. В силу моего знания того, что происходило, и я уверен, что это знание точное", - подчеркнул он.

Комментируя публикации в СМИ с конкретными цифрами фальсификаций, Березовский отметил: "Врет Виталий Третьяков. Первый раз слышу".

Украинская правда