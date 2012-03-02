К Тимошенко приедут гости из Европы
22:34, 02 марта 2012Политика
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Европейские политики хотят узнать о состоянии здоровья лидера украинской оппозиции
В понедельник, 5 марта, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Хабсбург ДУГЛАС (Швеция) и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ посетят бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской колонии в Харькове.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
Европейские политики хотят узнать о состоянии здоровья лидера украинской оппозиции и проверить условия ее содержания за решеткой.
В 10.00 они проведут брифинг для прессы возле Качановской колонии.
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