Литвин рассказал, когда Рада вернется к рассмотрению УПК

Проект Уголовно-процессуального кодекса рассмотрят во втором чтении 10-13 апреля.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин на своей странице в "ВКонтакте", сообщает Украинская правда.

"Оптимальным было бы рассматривать его 10-13 апреля, причем, рассматривать и обсуждать постатейно и по разделам", - написал он.

Как известно, 9 февраля Верховная Рада приняла за основу проект Уголовно-процессуального кодекса.

Кодекс был внесен в Верховную Раду по представлению президента Виктора Януковича.