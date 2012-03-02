Литвин рассказал, когда Рада вернется к рассмотрению УПК
22:22, 02 марта 2012Политика
711
По словам спикера, проект Уголовно-процессуального кодекса рассмотрят во втором чтении 10-13 апреля
Проект Уголовно-процессуального кодекса рассмотрят во втором чтении 10-13 апреля.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин на своей странице в "ВКонтакте", сообщает Украинская правда.
"Оптимальным было бы рассматривать его 10-13 апреля, причем, рассматривать и обсуждать постатейно и по разделам", - написал он.
Как известно, 9 февраля Верховная Рада приняла за основу проект Уголовно-процессуального кодекса.
Кодекс был внесен в Верховную Раду по представлению президента Виктора Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter