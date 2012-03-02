Россия в ожидании «дня тишины»

Сегодня в России завершается агитационный этап президентской избирательной кампании и ровно в полночь 3 марта наступит традиционный «день тишины» - с этого момента запрещена любая агитация.

Об этом УНИАН сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

«Завершается один из самых острых этапов президентской избирательной кампании – предвыборная агитация. Сегодня последний день, когда кандидаты на пост Президента РФ могут обратиться к избирателям, выйти в эфир, а также провести митинги и другие массовые акции», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Центризбиркоме отмечают, что всем кандидатам в Президенты был обеспечен равный доступ к средствам массовой информации. Никому не было отказано в доступе к платному или бесплатному эфиру, печатным площадям. Избиратели получили полный объем информации, которая давала исчерпывающее представление обо всех кандидатах.

Также Федеральный центр информатизации при ЦИК России представил в Центризбирком уведомление о готовности Государственной автоматизированной системы «Выборы» к проведению выборов Президента и совмещенных с ними выборов и референдумов регионального и местного уровней, проведение которых запланировано на 4 марта 2012 года.

В выборах принимают участие 5 кандидатов: Владимир ПУТИН, Геннадий ЗЮГАНОВ, Михаил ПРОХОРОВ, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и Сергей МИРОНОВ.