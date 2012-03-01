Тимошенко в Брюсселе обсуждали 45 минут

Депутат Европарламента, председатель польской делегации в группе народных партий Европарламента Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ заявляет, что лидеры Европейской народной партии (ЕНП) на сегодняшнем саммите в течение 45 минут обсуждали ситуацию с заключенной бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он рассказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по завершении саммита.

"В целом, около 45 минут говорили о Юле, о ее пребывании в тюрьме, ее состоянии здоровья, о врачах и о необходимости ее освобождения", - сказал депутат.

Он отметил, что первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ проинформировал участников саммита о развитии событий.

"Он много говорил о том, что происходит с ней и (бывшим министром внутренних дел - УНИАН) Юрием ЛУЦЕНКО. Он описал ситуацию, призвал к солидарности. Было обсуждение состояния здоровья Юлии, и даже (Федеральный канцлер Германии - УНИАН) Ангела МЕРКЕЛЬ говорила о миссии немецких врачей", - уточнил Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

Депутат отметил, что появление словосочетания «политические заключенные» в резолюции, принятой Президиумом ЕНП сегодня, фактически означает, что Украина в глазах европейских политиков начинает все больше походить на Беларусь. "Это – в одной категории", – сказал он.

Говоря о возможности влияния Европы на ситуацию в Украине, Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ отметил, что ЕС продолжает оказывать политическое давление на официальный Киев.

"Европа оказывает политическое давление. Соглашение об ассоциации готово, но не подписано. И продолжается дипломатическое давление", – заявил евродепутат.

Он также не исключил возможности применения санкций в отношении Украины в будущем. "Этого нельзя исключать", – сказал депутат, отвечая на вопрос УНИАН.