Президент ЕНП: ЕС никогда не подпишет договор с Украиной, пока Тимошенко сидит

Президент Европейской Народной Партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС заявляет, что если бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не будет принимать участия в выборах, ЕС не подпишет Соглашение об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня украинским журналистам в Брюсселе по завершении саммита ЕНП.

«Европейский Союз никогда не подпишет Соглашение об ассоциации, если эти условия (участия Ю.ТИМОШЕНКО лично и ее партии в парламентских выборах – УНИАН) не будут реализованы», - сказал президент ЕНП.