Регионал говорит, что Запад вмешивается в дела Украины

Народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, член фракции Партии регионов Владимир ОЛЕЙНИК считает, что иностранные государства, комментирующие дела Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, вмешиваются во внутренние дела Украины. Об этом он заявил журналистам, передают «Подробности».

Комментируя очередное обращение Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она заявляет о своей невиновности, В.ОЛЕЙНИК отметил, что Запад упорно проталкивает "под зонтик политической неприкосновенности" персон, которые цинично злоупотребляли властью и бюджетными деньгами". "Мы считаем недопустимым это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины и решительно протестуем против такого вмешательства", - подчеркнул В.ОЛЕЙНИК.

По мнению депутата, некоторые зарубежные политики и государственные деятели упорно игнорируют тот факт, что экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО «предала национальные интересы Украины». «Мошенническим способом, путем фальсификации директив Кабинета министров, она принудила своих подчиненных подписать кабальный газовый контракт с Россией», - считает В.ОЛЕЙНИК.

По его словам, в результате этих действий, убытки украинского государства превысили все финансовые потери, причиненные всеми другими преступниками вместе взятыми, которые отбывают сейчас наказание в Украине. «Жесткий кризис национальной экономики, потеря людьми рабочих мест и средств к существованию, рост тарифов и цен, усиление социального расслоения и несправедливости, четырехкратное увеличение национального долга – вот прямые последствия газового контракта-2009, который вынудила заключить Ю.ТИМОШЕНКО», - говорит В.ОЛЕЙНИК.

Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на это, на Западе, тем не менее, упорно пытаются перевести дело Ю.ТИМОШЕНКО в политическую плоскость. "Одновременно звучат недовольные оценки приговору еще одному "деятелю оппозиции" Юрию ЛУЦЕНКО. Его закордонных защитников вовсе не волнует, что в разгар кризиса экс-министр бездумно и бесконтрольно расходовал деньги налогоплательщиков на дорогие авто и развлекательные мероприятия", - отметил "регионал".

Напомним, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Ей вменяются нарушения, предусмотренные ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий).

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.