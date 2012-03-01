Тимошенко передала в Брюссель письмо

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО призвала лидеров Европейской Народной Партии (ЕНП) предпринять совместные усилия для того, чтобы сохранить Украину на европейском пути.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, об этом говорится в письме Ю.ТИМОШЕНКО, написанному ею для участников саммита ЕНП, который в настоящее время проходит в Брюсселе, и распространенном сегодня среди них.

«Президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС в своем выступлении процитировал последний абзац этого письма, в котором речь шла о важности совместных усилий, чтобы сохранить Украину на европейском пути», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что в письме Ю.ТИМОШЕНКО называет Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, переговоры о которой были завершены в прошлом году, точкой опоры для европейской перспективы и европейского будущего Украины.

Также Г.НЕМЫРЯ добавил, что в письме лидер «Батьківщини» называет одним из приоритетов делать все возможное для того, чтобы, изменив внутриполитическую ситуацию в Украине, дать возможность внедрить это Соглашение в жизнь.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркивает важность обеспечения всестороннего и качественного мониторинга следующих парламентских выборов в Украине международными и европейскими организациями.

Кроме того, в письме упоминаются судебные процессы над бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и бывшим исполняющим обязанности министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО.