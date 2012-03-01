Суд отказался судить Пукача публично

1 марта Печерский районный суд города Киева отклонил ходатайство адвоката Мирославы Гонгадзе, Валентины Теличенко, о публичности судебного процесса над бывшим генералом МВД Украины, обвиняемым в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Алексеем Пукачем. Об этом « Телекритике» сообщила представитель в Украине «Репортеров без границ» Оксана Романюк.

До этого ряд журналистских организаций зарегистрировала заявление с просьбой сделать судебный процесс над Алексеем Пукачем открытым.

По словам Оксаны Романюк, суд оставил процесс закрытым, мотивируя тем, что это угрожает национальным интересам Украины. Также в суде уверяют, что если будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, то они будут делать смешанные (открыто-закрытые) заседания.

«Суд не только проигнорировал просьбу журналистов, но и признал превосходство национального законодательства над международным, которое признало государство Украина, ратифицировав соответствующие документы. Суд продемонстрировал пренебрежение к европейским стандартам прав человека, и таким образом добавил государству Украина негатива в ее восприятии Западом и Европой», - сказала Валентина Теличенко в комментарии «Телекритике».

Напомним, 24 февраля Печерский суд Киева не принял заявление журналистов относительно Пукача. Украинские и международные журналистские организации обращались в суд по поводу закрытости судебного процесса над Пукачем - бывшим генералом МВД Украины, обвиняемым в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Канцелярия суда не приняла их заявление, мотивировав плохим оттиском печати. Заявление удалось зарегистрировать 27 февраля.