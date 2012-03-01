Польский диссидент: Луценко посадили трусы

Основатель "Газеты Выборчей" обратился с письмом поддержки к Юрию Луценко, назвав его политических оппонентов "трусами".

Михник отмечает, что получил фото из Києва, где Луценко, ожидая приговор, читает его эссе, сообщает Украинская правда со ссылкой на Польское радио.

"Не одно из этих эссе я писал в тюрьме и эта встреча тюремного эссе с выдающимся узником совести из Украины для меня имеет символическое значение", - отметил Михник.

"Я никогда не думал, что один из лидеров Оранжевой революции будет арестован по такому примитивно выдуманному поводу. Твои враги трусы, у которых нет смелости спорить открыто и честно. Поступки этих людей заслуживают презрения, а они сами – сочувствия, так как, обвиняя тебя, они оглашают приговор самим себе", - заявил общественный деятель.

"Ты выйдешь из тюрьмы с поднятой головой, а их до конца жизни будет преследовать собственная подлость и трусость", - отметил Михник.

Адам Михник— польский общественный деятель, диссидент, журналист, один из наиболее активных представителей политической оппозиции 1968—1989 годов. Главный редактор "Газеты Выбо́рчей".