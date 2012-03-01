Польский диссидент: Луценко посадили трусы
Адам Михник написал письмо
|Адам Михник
Михник отмечает, что получил фото из Києва, где Луценко, ожидая приговор, читает его эссе, сообщает Украинская правда со ссылкой на Польское радио.
"Не одно из этих эссе я писал в тюрьме и эта встреча тюремного эссе с выдающимся узником совести из Украины для меня имеет символическое значение", - отметил Михник.
"Я никогда не думал, что один из лидеров Оранжевой революции будет арестован по такому примитивно выдуманному поводу. Твои враги трусы, у которых нет смелости спорить открыто и честно. Поступки этих людей заслуживают презрения, а они сами – сочувствия, так как, обвиняя тебя, они оглашают приговор самим себе", - заявил общественный деятель.
"Ты выйдешь из тюрьмы с поднятой головой, а их до конца жизни будет преследовать собственная подлость и трусость", - отметил Михник.
Адам Михник— польский общественный деятель, диссидент, журналист, один из наиболее активных представителей политической оппозиции 1968—1989 годов. Главный редактор "Газеты Выбо́рчей".