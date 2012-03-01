Луганские активисты начали дежурство возле «колонии Тимошенко»

Активисты Луганской областной организации «Батькивщины» начали дежурство возле Качановской исправительной колонии в Харькове, где отбывает наказание экс-премьер министр Украины, лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации партии «ВО «Батькивщина».

Под стенами Качановской колонии сегодня находились активисты Сватовской, Троицкой и Луганской организаций «Батькивщины».

Вместе с партийцами поддержать Ю.ТИМОШЕНКО приехал также народный депутат Украины с фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр СТЕШЕНКО, который представляет Луганскую область в Верховной Раде.

Дежурить возле Качановской колонии будут поочередно члены каждой партийной ячейки «Батькивщины» в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля участники отчетно-выборной конференции Луганской областной организации ВО «Батькивщина» приняли решение 1 марта открыть пост № 1 возле Качановской колонии в Харькове и в течение недели проводить вахту «Свободу Юлии Тимошенко!».