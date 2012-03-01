Азаров читает лекцию «будущим премьер-министрам»

В Ужгороде на лекцию премьер-министра Николая АЗАРОВА пришли 900 студентов закарпатских вузов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в Закарпатскую область с рабочей поездкой прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Это его первое посещение Закарпатья за двухлетний срок пребывания в должности главы правительства.

Свой визит в области Н.АЗАРОВ начал с лекции для студентов трех закарпатских вузов. Лекция началась в 11.00, проходит в здании Закарпатского областного музыкально-драматичного театра. На лекции присутствует 900 студентов Ужгородского национального, Закарпатского государственного и Мукачевского государственного университетов.

Свою лекцию Н.АЗАРОВ начал с фразы: «Я надеюсь, что среди вас много тех, кто достоен быть премьер-министром» и пригласил двух студентов на сцену драмтеатра.

«У нас с вами демократия, поэтому оставим обоих студентов моими помощниками во время лекции, а затем проголосуем, кто более достойный», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ читает лекцию на тему: «Что сделать для того, чтобы экономика Украины развивалась быстро и динамично».

После лекции Н.АЗАРОВ планирует посетить новую дамбу в Ужгородском районе Закарпатья.