Печерский суд возобновил рассмотрение дела Иващенко
11:23, 01 марта 2012Политика
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После более чем месячного перерыва
|Валерий Иващенко
Как передает корреспондент УНИАН, начался допрос свидетелей, заявленных со стороны защиты, в частности, экс-директора хозяйственно-экономической деятельности Министерства обороны Украины Николая ОБЗОРА.
Справка УНИАН. Главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года возбудило уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судно-механический завод».
В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.
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