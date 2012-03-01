Печерский суд возобновил рассмотрение дела Иващенко

Печерский райнный суд Киева после более чем месячного перерыва возобновил судебное следствие по делу в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, начался допрос свидетелей, заявленных со стороны защиты, в частности, экс-директора хозяйственно-экономической деятельности Министерства обороны Украины Николая ОБЗОРА.

Справка УНИАН. Главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года возбудило уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судно-механический завод».

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.