О каком новом газовом договоре говорил спикер Госдумы?

Проекта нового украинско-российского договора по газу, о котором 20 февраля сообщил председатель Государственной Думы РФ Сергей НАРЫШКИН, не существует.

Такой вывод сделали участники круглого стола на тему: «Украинско-российские отношения: что остается «за кадром»?», организованного Институтом Горшенина в среду, 29 февраля.

По словам народного депутата ВР (Партия регионов) Инны БОГОСЛОВСКОЙ, такого документа, как проект нового газового договора, нет.

«Нет контракта, как предмета, однако уже тот факт, что НАРЫШКИН привез предложения от Министерства энергетики России, свидетельствует о том, что Россия реально озабочена состоянием переговорного процесса по газу. Это очень хорошо, так как подтверждает, что тактика агрессивного ведения переговоров вперемешку с тактикой ожидания работает сегодня на Украину», - добавила народный депутат.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Владимира САПРЫКИНА, заявления о новом газовом договоре являлись только антуражем для оформления визита в Украину «не последнего в России лица». «Но результат этого визита оказался нулевым для Украины», - сказал он.

Народный депутат Украины (НУ-НС) Ирина ГЕРАЩЕНКО считает, что визит С.НАРЫШКИНА носил информационно-ознакомительный характер. Вместе с тем, по ее словам, тема газовых переговоров является прерогативой правительств Украины и России. «Было бы очень странно, если бы спикер украинского парламента привез в какую-то страну экономический договор – сапоги должны тачать сапожники», - добавила народный депутат.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил ГОНЧАР отметил, что, как только в СМИ появляется информация о подписании между Украиной и Россией какого-то договора, в первую очередь нужно выяснить статус этого документа. «Может выясниться, что речь идет лишь о меморандуме или договоре о намерениях. Сейчас мы уже видим, что того документа, о котором говорил господин НАРЫШКИН, как о проекте газового договора, по сути, не существует. Сегодня можно только в очередной раз констатировать, что россияне не отказались ни от одного из своих требований, которые они предъявляли к Украине в процессе газовых переговоров», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.