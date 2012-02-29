Эксперт знает, как ответить России на обещанный «ноль» транзита через ГТС

На угрозу России прекратить поставки в Европу газа через украинскую газотранспортную систему Украина может ответить отказом от импорта газа из РФ.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил ГОНЧАР в ходе круглого стола на тему: «Украинско-российские отношения: что остается «за кадром»?», организованного Институтом Горшенина.

«Если Россия обещает «ноль» кубометров транзита газа через нашу ГТС после ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность газопровода «Южный поток», мы можем смело пообещать «ноль» кубометров по импорту российского газа.», - убежден М.ГОНЧАР.

По его мнению, планы «Газпрома» по строительству газопроводов в обход Украины не выдерживают критики. «Согласно официальной информации «Газпрома», проектная мощность газопровода «Южный поток» в 63 миллиарда кубометров в год. Но это возможно, только при условии, что будут реализованы проекты газопроводов на территории самой России, общая протяженность которых составит 2 тысячи 446 километров. Напомню, что схожий по масштабам газопровод Ямал-Европа строился 12 лет, при том, что это был сухопутный газопровод. Так что, не нужно быть специалистом, чтобы понять, что на полную мощность «Южный поток» выйдет не ранее чем к 2024 году», - отметил эксперт.

При этом, по словам М.ГОНЧАРА, в Канаде и США уже начата реализация 13 проектов по строительству заводов по сжижению газа общей мощностью 176 млрд. куб. м в год. «Срок ввода в эксплуатацию этих мощностей 2015-2016 годы. Этот газ в значительной степени пойдет на европейский рынок. Для сравнения, суммарный объем экспорта российского газа в 2011 году составил 150 млрд. кубометров. В Европе тем временем ведется строительство терминалов по приему сжиженного газа. Таким образом, можно предположить, что уже через 5 лет ситуация на европейском рынке газа кардинально изменится и такие проекты, как «Южный поток» могут быть пересмотрены в сторону снижения их пропускной мощности. Поэтому «Южный поток», который якобы лишит Украину транзитного статуса, должен рассматриваться исключительно, как «страшилка», на которую мы должны адекватно реагировать», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.